Сотрудники прокуратуры Мордовии рассказали о нарушениях, которые допускают полицейские

Сотрудники прокуратуры Республики Мордовия отчитались о работе в сфере правовой статистики.

В общей сложности в период с января по июнь текущего года представители ведомства зафиксировали 5608 нарушений, которые были допущены сотрудниками правоохранительных органов во время регистрации преступлений.

В 86,5% случаев имело место искажение данных о преступлении и лице, которое его совершило.

106 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В дальнейшем работа по обеспечению достоверности и полноты статистической отчетности будет продолжена.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru