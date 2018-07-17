Жителям Мордовии компенсируют установку коммунальных счетчиков

Жители Республики Мордовия могут получить денежную компенсацию за установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов.

Указ главы Республики Мордовия Владимира Волкова предусматривает предоставление единовременной компенсации части финансовых затрат, связанных с установкой индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов. Размер компенсации составляет 50% от стоимости прибора.

Стоит отметить, что компенсация предоставляется тем гражданам, которые установили приборы учета в этом году.

Основным условием предоставления компенсации является среднедушевой доход семьи, не превышающий полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного региональным правительством.

Источник: e-mordovia.ru