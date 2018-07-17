В Саранске появится новая автомобильная дорога

Председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков провел рабочую встречу с ректором Российского университета транспорта Борисом Левиным.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся завершения строительства автомобильной дороги в Саранске. Речь шла об участке по улице Строительной, который пролегает от улицы Победы до улицы Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар.

Новая дорога нужна, потому что в настоящее время не налажено полноценное дорожно-транспортное сообщение между Химмашем с центром и другими районами Саранска.

Владимир Сушков отметил, что новая дорога разгрузит мост через реку Инсар и центральные улицы города.

Специалисты Российского университета транспорта займутся разработкой дополнительного научного обоснования, которое понадобилось на текущем этапе строительства.

Источник: e-mordovia.ru