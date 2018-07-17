В Мордовии вспомнят Степана Эрьзу

28 июля в селе Баево Ардатовского района будет показан спектакль, посвященный жизненному и творческому пути известного мордовского художника и мастера скульптуры из дерева Степана Эрьзи.

Основой спектакля станет рассказ «Семь с половиной женщин дона Стефано», посвященный жизни одного из самых известных представителей Республики Мордовия в мире искусства. Постановка покажет живого человека со своими страданиями, переживаниями и радостями.

Спектакль будет показан актерами театр-студии МХАТик 28 июля в национально-культурном центре села Баево.

Начнется спектакль, автором и режиссером которого является Сергей Сеничев, в 12:00.

Источник: vk.com/mayak_ardatov