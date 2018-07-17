Назначен новый руководитель Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела

Новым руководителем Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Мордовия был назначен подполковник юстиции Андрей Догоров.

Андрей Догоров родился в 1979 году в Рузаевском районе Республики Мордовия. В 2001 году новый руководитель Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела закончил юридический факультет МГУ им.Н.П.Огарева, после чего работал следователем МВД. С 2003 по 2007 год Андрей Догоров занимал должности следователя в прокуратуре Кочкуровского района и старшего следователя в прокуратуре Октябрьского района города Саранска.

В 2007 году Андрей Догоров занял должность следователя по особо важным делам Октябрьского межрайонного следственного отдела, а в 2009 году был назначен на должность следователя в отдел по расследованию особо важных дел, где спустя некоторое время стал замещать должности старшего следователя и следователя по особо важным делам.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru