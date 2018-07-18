Жители Подмосковья присылают мордовским заключенным запрещенные предметы

В одно из исправительных учреждений Республики Мордовия были присланы посылки с запрещенными предметами.

Не так давно в лечебное исправительное учреждение №19 прибыла посылка, отправленная жительницей Московской области. В ходе досмотра бандероли сотрудники учреждения обнаружили мобильный телефон, зарядное устройство и сим-карту. Запрещенные предметы были спрятаны в спортивной обуви.

Также сотрудники этого же учреждения недавно при досмотре посылки, прибывшей из Подмосковье, обнаружили и конфисковали 2 тыс. рублей. Денежные средства были спрятаны в одежде.

По указанным фактам в настоящее время проводится проверка.

Источник: 13.fsin.su