В Зубово-Полянском районе оштрафовали продавца, продававшего опасное для здоровья мясо

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия была пресечена продажа куриного мяса неизвестного происхождения.

Во время проведения рейда на территории универсальной ярмарки ООО «Татьяна», расположенной в поселке Явас, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что один из продавцов намеревается сбыть шесть тушек кур без документации, которая бы подтверждала надлежащий уровень качества продукции.

В отношении продавца была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 500 рублей.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают гражданам о том, что употребление продукции неизвестного происхождения может причинить серьезный вред здоровью.

Источник: ursn-rm.ru