В Саранске осудили таксиста, изнасиловавшего девушку

В Саранске был осужден таксист, который изнасиловал девушку.

Преступление было совершено ранним утром 14 апреля нынешнего года. 29-летний уроженец Иркутской области, работающий в Мордовии водителем такси, подъехал на своей машине к зданию кафе, расположенного на улице Попова. Осужденный заметил ранее незнакомых парня и девушку, которые, будучи в нетрезвом виде, покидали увеселительное заведение. Таксист решил проследовать за незнакомцами. На улице Серадзской посетители кафе разошлись, и девушка продолжила путь в одиночестве. Осужденный решил воспользоваться этим обстоятельством для того, чтобы удовлетворить свои половые потребности.

Таксист предложил девушке довезти её до дома. Когда горожанка села в салон автомобиля преступника, он заблокировал двери машины и направился в сторону гаражного массива, желая вступить в половую связь с пассажиркой.

Понимая, что погрузиться в утехи страсти по обоюдному согласию не выйдет, поскольку девушка в пути пыталась покинуть салон и сломала ручку, таксист, прибыв в гаражный массив, избил пострадавшую, а затем, применяя грубую физическую силу, надругался над ней.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 3 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

Источник: vs.mor.sudrf.ru