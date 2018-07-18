Мордовские заключенные учатся создавать прически

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия был проведен мастер-класс по созданию причесок.

Мастер-класс по созданию причесок в технике плетения кос для осужденных прошел в исправительной колонии №14. Занятие провела заключенная Юлия Чурсина, которая рассказала об основных секретах мастерства и на добровольцах из зала продемонстрировала, каким образом создаются прически.

В ходе мастер-класса осужденные узнали о нескольких способах плетения кос и создания из них роскошных причесок.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su