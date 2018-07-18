В Мордовии сотрудники Россельхознадзора добились устранения нарушений в работе одного из местных предприятий

В Республике Мордовия после вмешательства Россельхознадзора были устранены нарушения в работе одного из местных сельскохозяйственных предприятий.

В ходе проверки ПАО «Саранский домостроительный комбинат» сотрудники Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения правил использования и хранения семян сельскохозяйственных растений.

В итоге юридическому лицу было выдано предписание об устранении выявленного административного правонарушения.

В ходе повторной проверки сотрудники Россельхознадзора установили, что все пункты указанного предписания были выполнены. Протравленные семена кукурузы были убраны со склада, семена люцерны и клевера отныне хранятся на складе в соответствии с требованиями, семена суданской травы были списаны и утилизированы в силосную яму, а с несортовых посевов минувшего года в семенной фонд хозяйства семена не засыпались.

Источник: ursn-rm.ru