Житель Рузаевки заплатил за устроенное им ДТП

В Рузаевке суд взыскал с водителя налоговой службы компенсацию за устроенное им ДТП.

Утром 16 октября минувшего года осужденный, работающий водителем в МИФНС России №2 по Республике Мордовия, находясь за рулем служебного легкового автомобиля марки «Форд-Фокус», спровоцировал ДТП, в результате которого транспортное средство получило серьезные механические повреждения.

Решением суда с целью возмещения причиненного ущерба с водителя служебной машины, устроившего указанное ДТП, было взыскано 15 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой Рузаевского районного суда.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru