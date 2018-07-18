В Атяшево появился киоск для уличной торговли

В Атяшево по примеру Саранска был установлен киоск для уличной торговли.

Недавно возле киоска «Почты России», который установлен на улице Горюнова, появился новый торговый павильон. Указанный объект предназначается для торговли излишками продукции, выращенными на приусадебных участках местных жителей.

Стоит отметить, что плата за предоставление места торговли взиматься не будет. От продавцов требуется только соблюдение чистоты и порядка.

Новый павильон предназначен исключительно для физических лиц. Для предпринимателей было выделено другое место.

По информации «Известий Мордовий».