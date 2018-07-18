Мат довел жителя Дубенского района до суда

В Дубенском районе Республики Мордовия местный житель из-за чрезмерной любви к мату оказался в мировом суде.

Не так давно житель Дубенского района поссорился своей гражданской женой. Мужчина устроил скандал из-за того, что заподозрил сожительницу в краже своей пенсии. Женщина ничего не ответила на упреки гражданского мужа.

Молчание сожительницы сильно разозлило мужчину, и он принялся громко ругаться матом. Женщина была взбудоражена истеричным припадком гражданского супруга и, не сумев самостоятельно утихомирить возлюбленного, вызвала полицию.

В итоге любитель нецензурной брани оказался в мировом суде, но, вымолив у сожительницы прощение, отделался лишь предупреждением.

Источник: dubensky.mor.sudrf.ru