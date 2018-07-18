Один из храмов Мордовии распишут в византийском стиле

Храм, расположенный в одном из сел Республики Мордовия, будет расписан в византийском стиле.

В селе Стародевичье Ельниковского района Республики Мордовия в настоящее время активно ведутся работы по росписи храма, освященного в честь святителя Николая, Мир ликийских чудотворца. Настоятель храма, игумен Анастасий сейчас расписывает внутреннюю стену церкви, которая будет использоваться в качестве иконостаса.

Игумен Анастасий расписывает храм, частично ориентируясь на древний византийский стиль. После окончания росписи прихожан будут радовать светлые и яркие краски.

По информации «Известий Мордовии».