Прокуратура Ковылкинского района добилась погашения задолженности по заработной плате

В Ковылкинском районе Республики Мордовия после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

В ходе проведения специальной проверки сотрудники прокуратуры обнаружили, что имеет место задолженность по заработной плате перед 43 работниками спиртзавода «Ковылкинский». Сумма задолженности составляла 987 тыс. рублей.

После проведения проверки и внесения соответствующего представления задолженность была погашена в полном объеме.

В отношении директора спиртзавода было возбуждено дело об административном правонарушении.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru