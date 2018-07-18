Житель Саранска обвиняется в уклонении от уплаты налогов

В Саранске предстанет перед судом местный житель, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Подсудимый, занимая должность директора коммерческой организации, в период с 2012 по 2016 год, включая в налоговые декларации несоответствующие действительности сведения, уклонялся от уплаты налогов.

Кроме того, указанным путем обвиняемый намеревался похитить из бюджета более 300 тыс. рублей под предлогом возмещения НДС.

Материалы уголовного дела в отношении махинатора находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru