В Саранске полицейский предстанет перед судом за превышение должностных полномочий

В Саранске предстанет перед судом сотрудник правоохранительных органов, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что полицейский заставлял жителя Саранска признать свою вину в совершении преступления, связанного с незаконным присвоением чужого имущества, к которому последний в действительности не имеет никакого отношения.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru