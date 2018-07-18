В Саранске прошел матч первого тура первенства ФНЛ

Матч первого тура первенства ФНЛ между командами «Мордовия» и «Нижний Новгород» завершился со счетом 2:2.

Указанный матч прошел 17 июля на саранском стадионе «Мордовия Арена». Перед началом игры к зрителям и футболистам обратился глава Республики Мордовия Владимир Волков, который поздравил все собравшихся с новым сезоном и пожелал «Мордовии» успехов.

На 13-й минуте счет был открыт нижегородской командой. Спустя несколько минут игроки «Мордовии» сравняли счет. На 80-й минуте «Нижний Новгород» вырвался вперед. На 87-й минуте «Мордовия» сравняла счет.

В итоге матч закончился со счетом 2:2.

В день игры стадион посетили 26,5 тыс. болельщиков.

Источник: e-mordovia.ru