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Мордовский спортсмен завоевал золотую медаль чемпионата России по легкой атлетике

Мордовский спортсмен завоевал золотую медаль чемпионата России по легкой атлетике

Спортсмен из Республики Мордовия сумел завоевать золотую медаль чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с нарушениями зрения.

Указанные спортивные соревнования проходили в Челябинске. Участниками данных состязаний стали 127 человек, которые представляли более 20 регионов России. Республику Мордовия на этих соревнованиях представлял воспитанник «Спортивно-адаптивной школы Е. В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва» Керимов Элнур.

На дистанции 1500 м представитель Республики Мордовия сумел завоевать золотую медаль.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

 


Источник: e-mordovia.ru