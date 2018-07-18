Мордовский спортсмен завоевал золотую медаль чемпионата России по легкой атлетике

Спортсмен из Республики Мордовия сумел завоевать золотую медаль чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с нарушениями зрения.

Указанные спортивные соревнования проходили в Челябинске. Участниками данных состязаний стали 127 человек, которые представляли более 20 регионов России. Республику Мордовия на этих соревнованиях представлял воспитанник «Спортивно-адаптивной школы Е. В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва» Керимов Элнур.

На дистанции 1500 м представитель Республики Мордовия сумел завоевать золотую медаль.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru