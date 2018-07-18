Спортсмен из Мордовии достойно выступил на соревнованиях по картингу

Юный спортсмен из Республики Мордовия достойно выступил на соревнованиях по картингу, которые недавно завершились в Татарстане.

Указанные соревнования проходили в поселке Богатые Сабы. Данные состязания были обозначены как чемпионат и первенство Приволжского и Уральского округов по картингу.

Республику Мордовия на этих соревнованиях представлял Михаил Каштанов. Мордовский спортсмен выступал в детском классе «Мини».

По результатам соревнований представитель Республики Мордовия занял одиннадцатое место. Для Михаила Каштанова данные соревнования стали первым серьезным выездом в нынешнем сезоне.

Источник: e-mordovia.ru