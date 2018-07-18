Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Спортсмен из Мордовии достойно выступил на соревнованиях по картингу

Спортсмен из Мордовии достойно выступил на соревнованиях по картингу

Юный спортсмен из Республики Мордовия достойно выступил на соревнованиях по картингу, которые недавно завершились в Татарстане.

Указанные соревнования проходили в поселке Богатые Сабы. Данные состязания были обозначены как чемпионат и первенство Приволжского и Уральского округов по картингу.

Республику Мордовия на этих соревнованиях представлял Михаил Каштанов. Мордовский спортсмен выступал в детском классе «Мини».

По результатам соревнований представитель Республики Мордовия занял одиннадцатое место. Для Михаила Каштанова данные соревнования стали первым серьезным выездом в нынешнем сезоне.  


Источник: e-mordovia.ru