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В Саранске пройдут соревнования по велосипедному спорту – ВМХ.
Указанные соревнования будут проходить в период с 19 по 21 июля в саранском центре по велоспорту ВМХ, который расположен по адресу – улица Строительная.
Будут проведены первенство России среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения, всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок 2000-2001 годов рождения, а также спортсменов 1999 года рождения и старше.
Кроме того, пройдут региональные состязания среди детей и подростков.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.
Источник: e-mordovia.ru