В Саранске пройдут соревнования по велосипедному спорту – ВМХ.

Указанные соревнования будут проходить в период с 19 по 21 июля в саранском центре по велоспорту ВМХ, который расположен по адресу – улица Строительная.

Будут проведены первенство России среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения, всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок 2000-2001 годов рождения, а также спортсменов 1999 года рождения и старше.

Кроме того, пройдут региональные состязания среди детей и подростков.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru