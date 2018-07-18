ХК «Мордовия» проведет товарищеские матчи против саратовского «Кристалла»

В конце августа игроки хоккейного клуба «Мордовия» проведут товарищеские матчи против ХК «Кристалл» из Саратова.

Указанные матчи будут проведены 24 и 25 августа. Известно, что данные игры станут одним из этапов подготовки к новому сезону. Матчи будут проходить в Саранске.

Затем мордовские хоккеисты примут участие в Кубке главы Республики Чувашия. Данные соревнования будут проходить в период с 27 по 30 августа. Также в турнире примут участие такие хоккейные клубы, как «Чебоксары», «Челны» и «Кристалл».

По информации, которая была опубликована пресс-службой хоккейного клуба «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru