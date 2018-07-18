На что рассчитывать, получая торговое высшее образование

Собираясь получить высшее торговое образование, далеко не каждый понимает, что его ожидает на этапе обучения. Специалисты данной отрасли должны чётко ориентироваться в нюансах экономических взаимоотношений, менеджмента, маркетинга и логистики. Особенно они стали востребованными после внедрения в государственную программу рыночных принципов. Сегодня буквально в любой отрасли бизнеса, в банках и на биржах котируются выпускники, прошедшие подготовку по новым, современным программам. Поэтому есть смысл получить торговое высшее образование, чтобы иметь возможность правильно строить бизнес-стратегии и развивать их в выгодном направлении.

О специальности и перспективах

Бакалавры серьёзно изучают теорию и методику в сфере организации работы во внутренней или международной торговле, узнают о принципах создания эффективного товарооборота (движение продукции) между фирмами. Учитывая, что работать придётся с людьми, специалист должен обладать рядом навыков, в частности, коммуникабельностью и умением взаимодействовать в связке с другими личностями. Если их нет, то нужно поработать над собой, развить и потренировать эти качества в собственном характере. Практические занятия помогают осваиваться в методах и нюансах планирования предпринимательских процессов, заключения сделок с партнёрами в той или иной сфере. В любом случае, наличие опыта позволяет сделать всё без сучка и задоринки.

Работать выпускники торговых ВУЗов могут в любой отрасли, связанной с бизнесом:

брокерами;

предпринимателями (частные коммерсанты или нанятые);

специалистами в сфере контроля качества товаров/услуг;

торговыми представителями;

менеджерами по продажам;

товароведами или мерчандайзерами.

Работу найти будет легко. Торговых специалистов нанимают в магазины, как отдельно взятые, так и сетевые. Также развитые организационные навыки в области документо- и товароведения позволяют выпускникам-бакалаврам ВУЗов трудиться на должностях логистов, заведующих складами, составлять план для рыночного анализа. Они могут участвовать в управленческих процессах при организации работы в торговых помещениях, заниматься технико-материальными активами, обеспечением.

После получения диплома специалисты имеют шансы занять место распорядителя в торговом зале, руководителя в области закупок и продаж, главного продавца или маркетолога, управляющего сети или отдельного магазина, даже директора отдела логистики. Можно претендовать и на прочие хорошо оплачиваемые должности.

С чем придётся столкнуться

При поступлении в ВУЗ сразу же стоит определиться с формой обучения: очная, заочная, смешанная, вечерняя. Поступать можно как на полный курс, так и сразу на 2, что рассчитано на выпускников профильных колледжей и тех, кто получает второе образование.

Среди предметов, что предстоит изучить бакалавру, есть общие и специализированные. Огромная роль отведена маркетингу, экономике, организации работы, ведению бухучёта, методам коммерческой деятельности, основам ценообразования и товароведения. То есть, внимание уделяется предметам, которые помогут обрести теоретические и отточить практические навыки для дальнейшей работы, развития карьеры. Студенты, решившие повысить свой уровень, в связи с чем поступают на специалиста, сталкиваются с обучением азам психологии, нюансам устройства компьютерных систем. Они изучают основные рекламные принципы и методы торгового права.

По окончании курса бакалавриата подразумевается, что специалист имеет нужные знания в сфере экономики, разбирается в способах заключения договоров, основах бухгалтерии, расчёте рентабельности, умеет составлять отчёты и вести документы. То есть, выпускник уже подготовлен к ведению управленческих процессов и работе в торговле. Однако для повышения квалификации и возможности занимать руководящие должности потребуется продолжение учёбы и получение диплома магистра или специалиста.

По материалам сайта : www.emba.ranepa.ru