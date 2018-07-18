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Какой микрозайм лучше взять

Рынок микрокредитования продолжает оставаться наиболее прогрессирующим сегментом финансовых услуг. Рост числа МФО, разнообразия их предложений, позволяет брать ссуды на реально выгодных условиях. Получить оптимальный микрозайм помогут стандартные критерии: процентная ставка, бонусные акции и лояльность компании к клиенту.

Рост рынка микрофинансирования не сказывается на вариативности предоставляемых ссуд. Фактически, для рядового потребителя существует два типа микрокредита: стандартный заем и под залог (недвижимости, как правило). Второй вариант позволяет существенно снизить процентную ставку (от 70%) и целесообразен для крупных ссуд – свыше 50,000 рублей. Недостаток такого займа в снижении оперативности заключения контракта, поскольку нужно представить документы на предмет залога.

Стандартный микро кредит оперирует суммами 3 – 10 тысяч рублей, на срок до 30 суток. Залог под такую ссуду не запрашивается, иначе перед вами мошенники. Оптимальный способ оформить стандартный микрозайм – перейти на сайт МФО и подать онлайн заявку. Конкретный пример – быстрые займы «Честное слово», где кредитополучатель самостоятельно формирует ссуду, соответственно основным критериям:

  • сумма – от 3000 до 30000, с ограничением для первого займа в 10000 рублей;
  • срок погашения в интервале 5 – 30 дней;
  • прогрессивно снижающаяся процентная ставка от 2.2 до 1%.

Второе правило мудрого заемщика – использовать актуальную ситуацию в свою пользу.

Событийные акции

Оптимальное время для микрокредита – праздники или масштабные мероприятия. Конкретный пример – ЧМ 2018 в России. Событие не обошло стороной, как рядовых болельщиков, так и МФО. Компании уже провели трехдневную акцию с 0%, после выхода сборной из группы.

Другой распространенный способ получить ссуду под нулевой процент – кредитные каникулы. Чтобы не упустить выгодное предложение, желательно подписаться на рассылку с различных веб ресурсов:

  • официальные сайты МФО;
  • порталы агрегаторы сервиса микрофинансирования;
  • соответствующие группы в социальных сетях.

Альтернативой событийным льготам выступают регулярные программы.

Бонусные баллы

Специалисты рекомендуют брать срочный заем у организаций, предоставляющих неденежные виды поощрений. Конкретный пример – бонусные баллы, начисляемые по двум направлениям:

  • через акции;
  • благодаря персональной активности в рамках программы «Приведи друга».

В дальнейшем, заработанные баллы можно обналичить, погашая ими процентные начисления по кредиту.

Политика лояльности

Последний критерий выбора оптимального микрокредита, возможность продлить срок погашения. Оформляя онлайн ссуду, важно ознакомиться с условиями услуги: максимальные термины просрочки и отсрочки, а также взимаемая сумма. Тут также можно воспользоваться бонусными баллами, уменьшив реальные финансовые затраты на погашение микрокредита.

Условия выдачи срочных займов продолжают совершенствоваться в пользу клиента. Важно держать руку на пульсе событий, что поможет «одолжить деньги до зарплаты» по предельно выгодной схеме.