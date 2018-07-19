На ж/д вокзалах Саранска и Рузаевки создана безбарьерная среда

По информации из пресс-службы КбшЖД, на вокзалах в Саранске и Рузаевке создана безбарьерная среда для всех групп маломобильных граждан.

Сообщается, что четыре категории маломобильных граждан - слабослышащие, слабовидящие, перемещающиеся с помощью опоры и инвалиды-колясочники – смогут без препятствий использовать весь функционал железнодорожных вокзалов.

Так, для инвалидов-колясочников работает отдельная касса, для них же в санитарных комнатах оборудована специальная кабина.

В общих кассах и местах отдыха для маломобильных пассажиров работают индукционные системы для слабослышащих.

Для людей с нарушениями зрения установлены адаптированные указатели.

Кроме того, ОАО "РЖД" предлагает бесплатную помощь от Центра содействия мобильности, тел.: 8 (800) 775-00-00, доб. 1. После получения заявки сотрудники центра готовы оказать помощь в круглосуточном режиме.