В Саранске в ДТП пострадала девушка

В Саранске произошла автомобильная авария, в результате которой пострадала девушка.

Указанное ДТП произошло вечером 18 июля на пересечении улицы Севастопольской и проспекта 70 лет Октября. Водитель автомобиля марки «Лада-Калина», поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю марки Volkswagen Tiguan, вследствие чего транспортные средства столкнулись. От удара «Калину» отбросило на тротуар.

По предварительной информации, пострадала пассажирка «Калины». Девушка, по неподтвержденным данным, повредила шею.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Источник: 13.mchs.gov.ru