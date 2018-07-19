В Саранске в результате ДТП пострадал человек

В Саранске произошло ДТП, в результате которого был травмирован человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного вечером 18 июля. Недалеко от дома №91, который расположен по адресу – улица Волгоградская, автомобиль наехал на препятствие.

Для одного человека данный инцидент обернулся получением многочисленных телесных повреждений.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, из-за чего произошло ДТП. По предварительной информации, автомобилист не смог справиться с управлением из-за превышения скорости.

Источник: 13.mchs.gov.ru