В Саранске автомобиль наехал на препятствие

В Саранске оплошность автомобилиста стала причиной ДТП.

18 июля сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Полежаева произошло ДТП. Спасатели оперативно выехали по указанному адресу. Прибыв на место происшествия, представители ведомства обнаружили, что произошел наезд автомобиля на препятствие.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. О количестве участников ДТП, получивших различные телесные повреждения, пока что неизвестно.

По предварительным данным, автомобиль наехал на препятствие из-за того, что водитель не смог должным образом проконтролировать дорожную ситуацию.

Источник: 13.mchs.gov.ru