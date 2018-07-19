В Ичалковском районе сгорело подворье

В Ичалковском районе Республики Мордовия произошел пожар, который уничтожил частное подворье.

Происшествие, которое стерло с лица земли целое подворье, произошло в селе Кендя. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, горели два сарая, баня и частный жилой дом.

К сожалению, пожарным не удалось спасти подворье от окончательного исчезновения в жерле пламени. Все постройки сгорели дотла. Известно, что строения в последнее время не использовались.

Причина масштабного пожара пока что неизвестна. Не исключено, что в данном случае имело неосторожное обращение с огнем.

Источник: 13.mchs.gov.ru