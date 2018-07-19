В Саранске автомобилист наехал на препятствие

В Саранске в результате наезда автомобиля на препятствие пострадали несколько человек.

18 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Красноармейской произошло ДТП. На место происшествия выехала бригада спасателей. Выяснилось, что водитель автомобиля, марка которого не сообщается, не сумел справиться с управлением, вследствие чего машина выехала за пределы проезжей части, а затем прекратила движение, наехав на препятствие.

Есть пострадавшие, однако о точном количестве участников ДТП, получивших травмы, пока что не сообщается.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причину, из-за которой автомобилист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru