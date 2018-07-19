Мордовия готовится к «Юному воднику»

В Республике Мордовия началась подготовка к полевому лагерю «Юный водник».

Пятый всероссийский полевой лагерь «Юный водник» будет проходить в период с 7 по 11 августа. Участниками станут команды из каждого федерального округа РФ и города Москва. В состав одной команды входят восемь человек.

На протяжении указанного периода времени подростки будут жить в полевых условиях на территории Большеберезниковского района, на базе центра подготовки пожарных-спасателей.

Участники команд примут участие в соревнованиях по плаванию, бегу, скоростному сплаву и поисково-спасательным работам.

Источник: 13.mchs.gov.ru