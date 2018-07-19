В Саранске по причине ДТП пострадали два человека

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В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.
Поздним вечером 18 июля недалеко от дома №81, который расположен по адресу – улица Советская, в поселке Зыково, произошло серьезное ДТП. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.
Телесные повреждения получили два человека. О том, в каком состоянии в настоящее время находятся пострадавшие, пока что ничего неизвестно.
На место аварии выезжали сотрудники МЧС.
По предварительным данным, авария произошло из-за того, что водитель одного из автомобилей не предоставил преимущество в движении другой машине.
Источник: 13.mchs.gov.ru