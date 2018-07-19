В Саранске по причине ДТП пострадали два человека

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

Поздним вечером 18 июля недалеко от дома №81, который расположен по адресу – улица Советская, в поселке Зыково, произошло серьезное ДТП. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.

Телесные повреждения получили два человека. О том, в каком состоянии в настоящее время находятся пострадавшие, пока что ничего неизвестно.

На место аварии выезжали сотрудники МЧС.

По предварительным данным, авария произошло из-за того, что водитель одного из автомобилей не предоставил преимущество в движении другой машине.

Источник: 13.mchs.gov.ru