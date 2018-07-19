В Саранске разыскивается подозреваемый в краже кредитной карты

В Саранске сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность неизвестного гражданина, который подозревается в краже кредитной карты.

14 июля нынешнего года гражданин, личность которого пока что не установлена, находясь в салоне сотовой связи, расположенном на территории рынка «Ринг», похитил кредитную карту.

Мужчина, приблизительный возраст которого составляет 30 лет, был одет в бордовую футболку, черные шорты и голубые кроссовки.

Все, кто владеет какой-либо информации о подозреваемом, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 89272754001, 29-77-01 или 02.

Источник: 13.мвд.рф