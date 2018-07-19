В Ичалковском районе велосипедист попал под колеса автомобиля

В Ичалковском районе Республики Мордовия автомобилист сбил велосипедиста.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, 18 июля на 7-м километре автомобильной дороги, которая пролегает между населенными пунктами Лада и Парадеево, водитель автомобиля, марка которого неизвестна, совершил наезд на велосипедиста.

Прибывшие на место происшествия медики после осмотра велосипедиста приняли решение о том, что его необходимо госпитализировать.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, пока что неизвестно. Не исключено, что виновником данного происшествия является велосипедист.

Источник: 13.mchs.gov.ru