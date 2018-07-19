В Кочкуровском районе полицейские посетили детские оздоровительные лагеря

В Кочкуровском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов навестили детей, которые в настоящее время отдыхают в оздоровительных лагерях.

Представители правоохранительных органов посетили детские оздоровительные лагеря «Орбита» и «Звездный». Стражи порядка рассказали детям об особенностях работы полицейского, провели спортивные разминки и предоставили ребятам возможность ознакомиться с учебным оружием и обмундированием.

Кроме того, были проведены беседы о негативных последствиях употребления наркотических веществ.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф