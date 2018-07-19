В Ичалковском районе по причине ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе Республики Мордовия в результате опрокидывания автомобиля пострадал человек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, указанное ДТП произошло 18 июля недалеко от села Калиново. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого неизвестна, не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство на полном ходу вылетело с проезжей части в кювет. После этого машина опрокинулась.

Автомобилист был травмирован. О состоянии водителя не сообщается.

Из-за чего водитель автомобиля не смог справиться с управлением, пока что неизвестно.

Источник: 13.mchs.gov.ru