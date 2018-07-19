Жительница Саранска приобрела дорогостоящую кухонную мебель с дефектами

Жительница Саранска практически за 1 млн рублей приобрела кухонную мебель с дефектами.

Осенью 2015 года жительница Саранска приобрела кухонную мебель. В процессе эксплуатации мебели горожанка обнаружила многочисленные дефекты. Горожанка неоднократно обращалась к продавцу с требованием устранить указанные недостатки.

Часть дефектов продавец устранил. Горожанка из-за того, что не все её требования были удовлетворены, обратилась в суд.

В ходе судебного разбирательства стороны заключили мировое соглашение. Продавец взял на себя обязательство до конца июля устранить все недостатки кухонной мебели и возместить покупательнице судебные расходы в размере 60 тыс. рублей.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru