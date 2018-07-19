В Ичалковском районе в столкновении двух машин пострадал человек

В Ичалковском районе Республики Мордовия произошла автомобильная авария с участием двух машин, в результате которой пострадал человек.

18 июля на 53-м километре автомобильной дороги, которая соединяет между собой Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно.

Известно, что на место происшествия выезжали представители МЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту столкновения автомобилей.

Источник: 13.mchs.gov.ru