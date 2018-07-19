Житель Саранска, обвиняемый в убийстве знакомой, предстанет перед судом

В Саранске предстанет перед судом мужчина, который обвиняется в убийстве своей знакомой.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что вечером 4 февраля нынешнего года 46-летний мужчина, находясь в подвальном помещении многоэтажного дома, распивал алкогольные напитки вместе со своей 34-летней знакомой. Из-за малозначительного повода собутыльники поссорились. Мужчина не смог обуздать свой гнев и, схватив топор, несколько раз ударил им знакомую по шее.

После этого обвиняемый поднялся к себе в квартиру. Не думая о том, что могло произойти со знакомой после ударов топором, мужчина лег спать. Утром обвиняемый спустился в подвал и обнаружил там бездыханное тело пострадавшей. Затем гражданин вызывал полицию.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru