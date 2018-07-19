Владимир Волков провел рабочую встречу с главой Краснослободского района

Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем Краснослободского муниципального района Александром Масеевым.

В ходе встречи Александр Масеев сообщил, что в настоящее время на территории района продолжается заготовка кормов, а также идет подготовка к уборке зерновых.

Отдельное внимание было уделено обсуждению вопросов, касающихся строительства молочного комплекса в АПО «Мокша» на 2400 голов.

Также было обсуждено строительство в Краснослободске новой школы, рассчитанной на 450 ученических мест. По предварительной информации, школа будет введена в эксплуатацию в следующем году. Владимир Волков отметил, что данный объект имеет огромное социальное значение.

Источник: e-mordovia.ru