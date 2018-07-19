В Мордовии от укусов животных пострадали около 900 человек

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В нынешнем году от укусов животных в Республике Мордовия пострадали около 900 местных жителей.
Именно столько граждан обратились за медицинской помощью после укусов братьев наших меньших за первые шесть месяцев текущего года. Не исключено, что данная цифра в действительности немного выше, поскольку не все граждане считают нужным получать квалифицированную помощь из-за укусов животных.
Стоит отметить, что ни в одном из указанных случаев не было зафиксировано бешенство.
Кроме того, за первое полугодие в Республике Мордовия было зафиксировано 11 случаев бешенства собак и лис.
Источник: 13.rospotrebnadzor.ru