В Мордовии от укусов животных пострадали около 900 человек

В нынешнем году от укусов животных в Республике Мордовия пострадали около 900 местных жителей.

Именно столько граждан обратились за медицинской помощью после укусов братьев наших меньших за первые шесть месяцев текущего года. Не исключено, что данная цифра в действительности немного выше, поскольку не все граждане считают нужным получать квалифицированную помощь из-за укусов животных.

Стоит отметить, что ни в одном из указанных случаев не было зафиксировано бешенство.

Кроме того, за первое полугодие в Республике Мордовия было зафиксировано 11 случаев бешенства собак и лис.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru