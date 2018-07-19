В Старошайговском районе осудили местного жителя, хранившего патроны

В Старошайговском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении местного жителя, который незаконно хранил патроны.

Зимой 2010 года осужденный приобрел шесть спортивно-охотничьих патронов. 18 мая текущего года в ходе осмотра дома мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали указанные боеприпасы.

Мужчина полностью признал свою вину.

Решением суда в отношении гражданина была избрана мера наказания в виде ограничения свободы. Отныне мужчина не имеет права покидать территорию Старошайговского района и менять место жительства без согласия специализированного государственного органа.

Источник: staroshaigovsky.mor.sudrf.ru