Житель Кадошкино был осужден за угон машины и смертельное ДТП

В Кадошкино суд вынес приговор в отношении местного жителя, который угнал автомобиль и устроил смертельное ДТП.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вместе со своим знакомым, который также был пьян, подошел к дому №7, расположенному по адресу – улица Крупской, и заметил припаркованный автомобиль марки «Нива». Преступник решил угнать машину.

В итоге осужденный запустил двигатель автомобиля и сел за руль, его знакомый расположился на переднем пассажирском сиденье. На одном из участков трассы, пролегающей между населенными пунктами Кадошкино, Инсар и Усыскино, преступник потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Полученные знакомым осужденного травмы оказались смертельными.

Решением суда инициатор угона машины и по совместительству виновник смертельного ДТП был приговорен к 5 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

Источник: prokrm.ru