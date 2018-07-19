В Мордовии осудили жителя Подмосковья, оскорбившего полицейского

В Ковылкинском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Московской области, который оскорбил сотрудника полиции.

3 февраля нынешнего года 34-летний житель Подмосковья, находясь в вагоне поезда «Москва – Тольятти», пребывая в состоянии алкогольного опьянения, громко ругался матом. Утихомиривать дебошира прибыл сотрудник правоохранительных органов. Мужчина в ответ на законные требования стража порядка прекратить изъясняться нецензурной бранью обругал его матом.

В итоге в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело.

Решением суда житель Подмосковья был приговорен к 5 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Источник: prokrm.ru