В Саранске горели торгово-складские помещения

В пятницу утром 20 июля сотрудники пожарно-спасательной службы Саранска получили сообщении о возгорании в северной промзоне города – горели складские помещения по адресу: ул.2-я Промышленная, 7.

Внутри здания общей площадью 25 тыс. кв. метров расположено значительное количество павильонов, при этом здесь практически отсутствуют окна. Работа пожарных была затруднена из-за особенностей конструкции помещения.

По сообщению ГИОД ГУ МЧС России по РМ, открытое горение удалось потушить довольно быстро, но проливка дымящихся конструкций потребовала большего времени.

По предварительной информации, площадь повреждения огнем составила около 80 кв. м, при этом отмечаются значительные повреждения продукции и помещений от дыма.