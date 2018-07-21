В Лямбире по причине пожара пострадал человек

В Лямбире произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

В ночь на 21 июля в одной из квартир жилого дома №45, который расположен по адресу – улица Ленина, внезапно вспыхнул огонь. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что площадь распространения пламени составляет 30 квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время ничего неизвестно.

Причина пожара пока что устанавливается. Вероятнее всего, в данном случае имело место либо неосторожное обращение с огнем, либо неисправность бытовой техники.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru