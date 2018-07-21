В Ардатовском районе в ДТП пострадали шесть человек

В Ардатовском районе Республики Мордовия в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек.

Ранним утром 20 июля сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на одном из участков автомобильной дороги, которая соединяет Ардатов и Большое Игнатово, произошло ДТП. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что столкнулись два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть человек.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, из-за чего автомобилисты не смогли поделить дорогу.

Источник: 13.mchs.gov.ru