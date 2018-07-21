В Саранске столкнулись два легковых автомобиля

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Утром 20 июля недалеко от дома №30, который расположен по адресу – проспект Ленина, не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Обе машины двигались на достаточно высокой скорости, поэтому удар при столкновении оказался достаточно сильным.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

У одной из легковушек в результате столкновения была полностью искорежена передняя часть.

Что стало причиной ДТП, пока что неизвестно.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo