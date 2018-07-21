В Ардатовском районе из-за удара молнии загорелось частное подворье

В одном из сел Ардатовского района Республики Мордовия удар молнии спровоцировал масштабный пожар.

20 июля на село Редкодубье обрушился сильный ливень, который сопровождался громом и грозой. К сожалению, бушующая стихия решила не покидать указанный населенный пункт без причинения серьезного вреда. В результате удара молнии загорелось частное подворье. Какие именно постройки, расположенные на территории двора, загорелись, неизвестно.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

О масштабах разрушений не сообщается.

По информации сообщества «Подслушано Саранск».

Источник: vk.com/pmr13