Жительница Подмосковья пыталась дать взятку начальнику одной из мордовских исправительных колоний

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия суд вынесет приговор в отношении 34-летней жительницы Московской области, которая обвиняется в покушении на дачу взятки начальнику исправительной колонии.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 34-летняя жительница Подмосковья передала начальнику исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Республике Мордовия денежную сумму в размере 250 тыс. рублей для того, чтобы последний оказал содействие в процессе подготовки положительных материалов об условно-досрочном освобождении одного из заключенных.

После передачи денежных средств начальник исправительной колонии обратился в правоохранительные органы с сообщением о попытке подкупа.

Материалы уголовного дела в отношении жительницы Подмосковья находятся на рассмотрении суда.

Источник: prokrm.ru